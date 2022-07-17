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17 июля, источник: Lenta.Ru

Губернатор Курской области объяснил звуки выстрелов на границе

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки выстрелов на границе Глушковского района с Сумской областью. Об этом он написал в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Как рассказал Старовойт, военные приступили к выполнению боевых задач в рамках спецоперации.

«Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — добавил он.

Утром 16 июля Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области, были зафиксированы возгорания. Среди жителей пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.

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