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13:04 (мск), источник: © РИА Новости

Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Во всех городах и районах на территории Луганской Народной Республики сформированы новые администрации, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобожденных населенных пунктов Лисичанск сегодня возглавил Андрей Скорый», — говорится в записи в Telegram-канале Пасечника.

По его словам, Скорый — «сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении». Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности главы лисичанской администрации.

Пасечник добавил, что за успешные действия, которые предпринимали бойцы под руководством Скорого при освобождении Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска, Лисичанска он награжден звездой Героя Луганской Народной Республики.

В ходе российской военной операции на Украине, целью которой в Москве называют освобождение Донбасса, союзные силы заняли всю территорию ЛНР.

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