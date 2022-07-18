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Спецоперация на Украине
22:52 (мск), источник: Газета.Ру

Госдеп США пригрозил Ирану санкциями в случае передачи беспилотников России

Госдепартамент Соединенных Штатов заявил, что передача Ираном беспилотников России повлечет ряд санкций со стороны США и других стран. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Источник: Reuters

Как рассказал Прайс, США уже высказывали обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий и продолжают следить за ситуацией.

«Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — сказал он.

12 июля представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг информацию о возможной передаче беспилотных летательных аппаратов российской стороне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иран, где проведет переговоры с президентами страны Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо трехсторонней встречи, пройдут и двусторонние, в частности с Эрдоганом. Кроме того, российский лидер встретится с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, которого в последний раз видел в 2015 году. Иран станет третьей страной, которую посетит Путин после начала спецоперации на Украине.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения.

Дмитрий Каверин

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