Госдеп США пригрозил Ирану санкциями в случае передачи беспилотников России

Как рассказал Прайс, США уже высказывали обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий и продолжают следить за ситуацией.
«Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иран, где проведет переговоры с президентами страны Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо трехсторонней встречи, пройдут и двусторонние, в частности с Эрдоганом. Кроме того, российский лидер встретится с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, которого в последний раз видел в 2015 году. Иран станет третьей страной, которую посетит Путин после начала спецоперации на Украине.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения.