Медведев заявил, что мир на Украине наступит на российских условиях

Он написал во вторник пост в Telegram-канале о том, как поставляемое США вооружение на Украину позволяет обогатиться «оружейным ворам», а также приводит к появлению новой военной техники у террористов и радикалов.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — подчеркнул Медведев.
«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под “крышей” администрации и спецслужб США», — констатировал замглавы СБ. Он указал, что «фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма».
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — написал Медведев.