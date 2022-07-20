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01:11 (мск), источник: Life.ru

Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление

Президент России Владимир Путин назвал прошедший во вторник в Тегеране саммит государств — участников астанинского формата (РФ, Иран, Турция) по урегулированию в Сирии полезным и весьма содержательным. По итогам встречи было принято совместное заявление.

Источник: РИА "Новости"

«Встреча глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию была, действительно, полезной и весьма содержательной. В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии», — рассказал российский лидер.

В заявлении лидеры трёх стран среди прочего.

  • подчеркнули актуальность «астанинского» формата для урегулирования сирийского кризиса;
  • осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты;
  • подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путём; отвергли все односторонние санкции против Сирии;
  • подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями.

Путин уверен, что принятое совместное заявление президентов России, Ирана и Турции поможет окончательно установить мир в Сирии. Также президент РФ пригласил иранских и турецких коллег приехать в Россию на следующий саммит.

В заключение Путин выразил признательность иранским и турецким партнёрам за содержательные и продуктивные переговоры, а также поблагодарил президента Ирана за гостеприимство и замечательную организацию встречи. Следующая такая встреча пройдёт до конца года, заявил президент РФ.

Светлана Шумакова

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