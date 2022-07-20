Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление

«Встреча глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию была, действительно, полезной и весьма содержательной. В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии», — рассказал российский лидер.
В заявлении лидеры трёх стран среди прочего.
Путин уверен, что принятое совместное заявление президентов России, Ирана и Турции поможет окончательно установить мир в Сирии. Также президент РФ пригласил иранских и турецких коллег приехать в Россию на следующий саммит.
В заключение Путин выразил признательность иранским и турецким партнёрам за содержательные и продуктивные переговоры, а также поблагодарил президента Ирана за гостеприимство и замечательную организацию встречи. Следующая такая встреча пройдёт до конца года, заявил президент РФ.