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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

ЛНР учредила представительство республики в России

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики постановили открыть представительство государства в российской столице, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЛНР.

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Источник: © РИА Новости

«Правительство Луганской Народной Республики постановляет: в связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (город Москва)», — указано в постановлении.

В представительстве будут работать 18 человек.

Министерству финансов ЛНР поручено выделять необходимые суммы в рублях для аренды, покупки или строительства служебных помещений представительства и жилья, а также для приобретения автомобилей, мебели и инвентаря.

Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками 22 февраля.

Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку силы, вставшие на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

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