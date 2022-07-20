ЛНР учредила представительство республики в России

«Правительство Луганской Народной Республики постановляет: в связи с установлением дипломатических отношений с Российской Федерацией учредить Посольство Луганской Народной Республики в Российской Федерации (город Москва)», — указано в постановлении.
В представительстве будут работать 18 человек.
Министерству финансов ЛНР поручено выделять необходимые суммы в рублях для аренды, покупки или строительства служебных помещений представительства и жилья, а также для приобретения автомобилей, мебели и инвентаря.
Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками 22 февраля.
Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку силы, вставшие на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.