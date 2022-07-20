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14:36 (мск), источник: Известия

Президент Путин: для восстановления ДНР и ЛНР понадобятся годы

Президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок хозяйство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил 20 июля во время общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В ходе разговора к главе государства обратилась 13-летняя Ксения Романенко, которая рассказала о своем участии в акции «Добрая суббота». В ответ Путин предложил приложить усилия, чтобы помочь республикам Донбасса.

«Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, сколько нужно провести “Добрых суббот”, чтобы привести в порядок всё хозяйство Донецка, всей Донецкой Республики, Луганской Республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР, помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — сказал российский лидер.

Он заверил, что в ближайшее время эта цель будет выполнена.

«Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, для того чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно!» — сказал Путин.

13 июля корреспондент «Известий» стал свидетелем строительства жилого массива в Мариуполе. Там Минобороны РФ возводит 12 пятиэтажных домов с котельными. К сентябрю планируется сдать первую очередь из шести зданий жилого квартала, где также расположатся школы и медицинский центр.

11 июля от пригородного железнодорожного вокзала Мариуполя в Волноваху отправился первый регулярный пассажирский поезд за последние пять месяцев. Состав будет курсировать два раза в день, стоимость билета в один конец составляет 27 рублей.

25 июня председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказал, что полное восстановление Мариуполя может занять от трех до пяти лет. Ранее в том месяце жители рассказали, что город перестраивается на мирный лад, в нем пустили первые автобусные маршруты, а люди получили пенсии.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Спецоперация на Украине
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