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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объявил о наступлении «новой эпохи» в мировой истории

Президент России Владимир Путин заявил, что наступает новая эпоха и новый этап мировой истории. Теперь, считает глава государства, только суверенные государства смогут обеспечивать динамику роста. Он также раскритиковал историческую роль западных стран и усомнился в их способности предложить миру модель будущего.

Источник: РИА "Новости"

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других», — анонсировал президент в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», трансляция которого ведется на его сайте.

Владимир Путин добавил, что страны «золотого миллиарда» не могут навязывать миру свои правила и назвал идею доминирования Запада «расистской и неоколониальной».

Якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание… Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов — и в Азии, и в Африке.

Владимир Путин
президент России

За время своего президентства Владимир Путин неоднократно критиковал политику западных стран и заявлял о несостоятельности ориентированного на Запад статуса-кво. В ходе «мюнхенской речи» в 2007 году Путин заявил, что «предлагавшийся после холодной войны однополярный мир не состоялся», а западные страны, которые, по мнению политика, учат Россию демократии, «сами почему-то учиться не очень хотят».

Андрей Сапожников

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