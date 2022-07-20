Путин объявил о наступлении «новой эпохи» в мировой истории

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других», — анонсировал президент в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», трансляция которого ведется на его сайте.
Владимир Путин добавил, что страны «золотого миллиарда» не могут навязывать миру свои правила и назвал идею доминирования Запада «расистской и неоколониальной».
За время своего президентства Владимир Путин неоднократно критиковал политику западных стран и заявлял о несостоятельности ориентированного на Запад статуса-кво. В ходе «мюнхенской речи» в 2007 году Путин заявил, что «предлагавшийся после холодной войны однополярный мир не состоялся», а западные страны, которые, по мнению политика, учат Россию демократии, «сами почему-то учиться не очень хотят».