В Ираке нашли руины «затерянной крепости» Парфянского царстваРазвалины античного города, предположительно, являлись Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
18:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Свердловский избирком вернул список КПРФ на выборы в гордуму Асбеста

Избирательная комиссия Свердловской области на заседании сегодня, 20 июля, отменила решение асбестовской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в заверении списка КПРФ на выборах депутатов гордумы Асбеста.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ТИК аргументировала свое решение фальсификацией ряда документов, представленных коммунистами.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко назвала незаконным решение ТИК. «Оно основано на ряде недочетов, выявленных асбестовской комиссией. В частности, на отсутствии копий паспортов выдвинутых кандидатов, неполном указании персональных данных одного из кандидатов в образце бюллетеня для голосования и сомнениях в подлинности подписи одного из членов счетной комиссии», — сообщила на заседании комиссии госпожа Клименко.

По ее словам, областным избиркомом установлено, что требование предоставления копий документов на данном этапе федеральным законом и избирательным кодексом региона не регламентируется, а значит, избыточно. Член счетной комиссии, чья подпись ставится под сомнение, подтвердил ее подлинность, а недостаток персональных данных кандидата в образце бюллетеня исправлен в самом бюллетене.

Областной избирком воспользовался своим правом вышестоящей комиссии и заверил список кандидатов от КПРФ на выборах в гордуму Асбеста. Уже с завтрашнего дня кандидаты от КПРФ смогут подавать документы на регистрацию в окружные избирательные комиссии.

Артем Рябов, Екатеринбург

 Крупнейшую в мире атомную подлодку уничтожат
Путин объявил о наступлении «новой эпохи» в мировой истории
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь