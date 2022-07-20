21:13 (мск), источник: РБК
Власти Украины оценили необходимую для восстановления страны сумму
Украине для восстановления нужно от $30 млрд до $100 млрд ежегодно, заявил на брифинге советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов.
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«Эти $1,9 млрд [которые Украина получит по результатам конференции в швейцарском Лугано] — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год $30−100 млрд», — приводит его слова «Укринформ».
В частности, для поддержки макроэкономики требуется $20−30 млрд в год, и столько же нужно для поддержки армии, сказал Милованов.
Он напомнил, что во время конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму более $750 млрд. «Это такая цифра амбициозная, если бы мы это сделали [получили такие инвестиции], то Украина была бы действительно развитой экономической страной», — отметил советник главы офиса президента.
Международная конференция по восстановлению экономики Украины проходила в Лугано
По словам премьер-министра Украины, речь идет о $600 млн на финансовую поддержку, более $500 млн для развития аграрного сектора, более $500 млн для подготовки к отопительному сезону и о почти $250 млн для развития проектов цифровой трансформации страны.
Финансировать восстановление Украины Шмыгаль предложил за счет конфискованных российских активов. В Евросоюзе также говорили, что ищут способ их использования для этой цели.
В Кремле возможное решение об изъятии российских активов в пользу Украины назвали вопиющим и незаконным. Это будет «фактически прямое воровство», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.