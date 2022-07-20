МЕРКОСУР отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сказал он на пресс-конференции в ходе саммита, который проходит 20—21 июля.
Переговоры президентов Украины и Парагвая прошли 6 июля.
МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение его создали в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне стороны подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. МЕРКОСУР объединяет 250 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента. Сейчас в объединении председательствует Парагвай.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.