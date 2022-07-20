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20 июля, источник: © РИА Новости

МЕРКОСУР отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае

ЛУКЕ, 20 июл — РИА Новости. Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР не будет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и не даст ему выступить на саммите, который идет в эти дни в городе Луке, заявил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

Источник: © РИА Новости

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сказал он на пресс-конференции в ходе саммита, который проходит 20—21 июля.

Переговоры президентов Украины и Парагвая прошли 6 июля.

По информации МИД южноамериканской страны, Зеленский среди прочего искал возможности выступить перед лидерами организации на тему российско-украинского конфликта.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение его создали в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне стороны подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. МЕРКОСУР объединяет 250 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента. Сейчас в объединении председательствует Парагвай.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.

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