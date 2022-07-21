Белый дом объяснил слова Байдена про найденный у него рак

«Вот о чем говорил президент», — написал Бейтс, ретвитнув пост редактора The Washington Post Гленна Кесслера.
20 июля Байден выступил с речью, посвященной проблемам изменения климата и загрязнению окружающей среды. Президент рассказал, что в городе Клеймонт (штат Дэлавер), в котором он жил в детстве, было много нефтеперерабатывающих заводов.
«Вот почему у меня и столь многих людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.
NY Post обращает внимание, что президент США, рассказывая об этом, использовал настоящее время. Поэтому создалось впечатление, что Байден говорил об онкозаболевании, от которого страдает сейчас.
Байдену 79 лет. В ноябре 2021-го личный врач президента Кевин О'Коннор рассказывал, что после планового медосмотра главе государства поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Она возникает из-за повреждения нервов, которые находятся за пределами головного и спинного мозга и передают информацию от них другим частям тела, симптомами могут быть слабость, онемение и боль. Сам Байден после обследования заявил, что отлично себя чувствует и «находится в отличной форме».