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07:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин США рассчитывает установить потолок цен на российскую нефть к декабрю

Замглавы Министерства финансов США Уолли Адейемо заявил, что его ведомство ожидает заключить соглашение по установлению предельной цены на российскую нефть к декабрю 2022 года. К этому моменту, по его словам, Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с топливом из России.

Источник: AP 2022

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти», — сказал господин Адейемо на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (цитата по ТАСС).

Он отметил, что цель США заключается в том, чтобы после вступления в силу запрета на страхование к декабрю Вашингтон мог добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители.

Если предельные цены на нефть не будут покрывать затраты на добычу, то Россия перестанет поставлять топливо на мировые рынки. Об этом днем ранее заявил вице-премьер России Александр Новак.

В настоящий момент страны G7 работают над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Москвы. 1 июня стало известно, что Великобритания совместно с Евросоюзом договорилась о запрете на страхование судов, перевозящих топливо из РФ.

Дарья Эрозбек

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