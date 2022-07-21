Президентом Индии стала женщина из племени санталов

Состоявшееся в четверг в Дели подведение итогов выборов 15-го президента Республики Индия не принесло сенсации. Уверенную победу одержала кандидат от Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП) 64-летняя Драупади Мурму, которой противостоял единый кандидат от оппозиции Яшвант Синха, представлявший партию «Всеиндийский Тринамул конгресс».
Вскрытие опечатанных урн для голосования с бюллетенями, которые накануне были доставлены в здание парламента Индии автомобильным и воздушным транспортом в сопровождении охраны, завершило избирательный марафон, в котором принимали участие около 5 тыс. членов коллегии выборщиков. В нее входят члены обеих палат парламента, а также депутаты законодательных собраний штатов и союзных территорий.
Выборы президента Индии не имеют аналогов в мире в силу уникальности системы определения победителя. Итог голосования определяется не простым подсчетом числа выборщиков, проголосовавших за того или иного кандидата, а путем суммирования баллов, которые кандидат собрал в свою копилку.
Голоса выборщиков имеют разный вес, который определяется их статусом, а также тем, какие регионы они представляют. Голос каждого члена национального парламента независимо от палаты приравнивается к 700 баллам. В случае же с региональными выборщиками все гораздо сложнее. Их баллы вычисляются по формуле, которая учитывает соотношение числа мест в парламентах штатов и численности их населения.
К примеру, в самом густонаселенном штате Уттар-Прадеш (его население превышает 200 млн человек), который называют «сердцем Индии», голос выборщика оценивается в 208 баллов. А в затерянном в Гималаях небольшом северо-восточном штате Сикким, население которого составляет менее 1 млн человек, голос выборщика приносит лишь 7 баллов. Для победы кандидат в президенты должен набрать не только больше половины голосов выборщиков, но и более половины «общего веса» их голосов, который составляет 1 млн 86 тыс. 431 балл.
Учитывая то, что Индия — парламентская республика и главой исполнительной власти является премьер-министр, может сложиться впечатление, что избираемый на пять лет президент страны выполняет сугубо церемониальные функции. Однако индийская конституция наделяет президента, в котором сотни миллионов граждан страны видят символ нации, довольно широкими полномочиями.
Официально считаясь главой индийского государства и верховным главнокомандующим, президент назначает премьер-министра, которым становится лидер партии или коалиции большинства в парламенте, а также губернаторов штатов и союзных территорий, и утверждает членов кабинета министров, судей Верховного суда и высоких судов штатов.
Кроме того, по конституции президент обладает правом распускать парламент, законодательные собрания штатов и союзных территорий, а также смещать местные правительства и вводить президентское правление — непосредственное управление тем или иным штатом федеральными органами. При этом в соответствии с конституцией в большинстве случаев президент обязан действовать с учетом рекомендаций премьер-министра и кабинета министров. Такая система сдержек и противовесов делает индийскую центральную власть устойчивой в случае возникновения кризисов или политической турбулентности.
Между тем главной особенностью прошедших в Индии выборов 15-го президента страны, который сменит уходящего в отставку после истечения пятилетнего мандата Рама Натха Ковинда, стало сенсационное восхождение на политический Олимп почти полуторамиллиардной индийской демократии Драупади Мурму — женщины из самых низов, родившейся в восточном штате Одиша (до 2011 года — Орисса).
Выдвинутая на пост президента правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) госпожа Мурму стала «самым народным» главой государства в истории независимой Индии. Она происходит из небольшого малоизвестного племени санталов (санталы относятся к категории «зарегистрированных племен», исторически принадлежавших к социальным низам).
Драупади Мурму выросла в Маюрбхандже, одном из самых отдаленных и слаборазвитых районов штата Орисса. Получив образование в женском колледже Рамадеви в столице штата городе Бхубанешвар, она начинала там свою карьеру преподавателем, а в конце 90-х получила должность младшего помощника в департаменте ирригации и энергетики штата. Спустя всего несколько лет женщина из племени санталов сумела совершить головокружительный взлет по карьерной лестнице — с 2000 по 2004 год она работала министром в коалиционном правительстве Ориссы, а в 2015-м была назначена губернатором соседнего 33-миллионого штата Джаркханд, эту должность она занимала до 2021 года.
Этим успехам способствовали не только ее организаторские способности, но и поддержка, оказываемая пришедшей к власти в Индии в 2014 году «Бхаратия джаната парти» во главе со ставшим тогда премьер-министром Нарендрой Моди. Напомним, что выходец из штата Гуджарат господин Моди по происхождению также принадлежит к индийским низам — он входит в касту Modh Ghancis, включенную в реестр «Другие отсталые касты».
Партия власти стала позиционировать Драупади Мурму как новую восходящую звезду «народной политики» — лидера бедных племенных общин, которые живут в деревнях, где часто нет больниц и образовательных учреждений, но берут инициативу в свои руки и начинают самостоятельно решать свои проблемы.
Индийские СМИ обращают внимание на то, что Драупади Мурму не сломила серия личных трагедий, которые она пережила с 2009 по 2015 год, потеряв двух сыновей и мужа. Пережить эти трагедии ей помогла медитативная практика «Брахма Кумарис». «Она прошла через много боли и борьбы, но ее не пугают невзгоды», — сказал о Драупади Мурму бывший президент отделения БДП в ее родном штате Манмохан Самал.
«Драупади Мурму посвятила свою жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных, угнетенных и маргинализированных. Она имеет богатый административный опыт и была выдающимся губернатором. Я уверен, что она станет великим президентом нашей страны. Ее понимание политических вопросов и присущее ей сострадание принесут большую пользу нашей стране», — заявил премьер-министр Моди, выразив убежденность, что ее президентство «будет высоко оценено всеми слоями общества в Индии».
Драупади Мурму официально вступит в должность 25 июля.
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