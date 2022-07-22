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09:12 (мск), источник: © РИА Новости

Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

Спикер ГД Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам до минимальных по ТК.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В нынешних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения отпусков депутатов Госдумы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — заявил Володин.

Для реализации инициативы необходимо будет подготовить поправки, в том числе в закон о статусе депутата, уточнил спикер ГД.

Володин также напомнил, что «у политиков отпусков не бывает», отметив, что нужно брать пример с президента РФ, который «всегда на работе».

Сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащих — до 45 дней.

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