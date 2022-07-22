Путин поручил пересмотреть основания для ареста предпринимателей

Президент Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду обеспечить изменения в законы для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.
Также в законодательстве необходимо пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности, говорится в поручениях. Путин поручил предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность.
Кроме того, правительство и Верховный суд должны рассмотреть возможность увеличить пороги размеров ущерба (значительного, крупного и особо крупного или иных размерных признаков) для целей квалификации преступлений экономической направленности. Речь идет в том числе о преступлениях по ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Выступая на ПМЭФ в июне, Путин предложил «аккуратный, но основательный» подход в декриминализации экономических составов, которые касаются, например, работы без лицензии или аккредитации. «Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, которые отказывают в предоставлении таких лицензий», — сказал он.
Глава государства также выступил за пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия. По словам Путина, часто нормы принимаются там, где нет объективной необходимости. Он также обратил внимание, что в России, несмотря на инфляцию, давно не менялись параметры крупного и особо крупного ущерба.
В марте Путин подписал закон, согласно которому следователи могут возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.