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12:53 (мск), источник: РБК

Путин поручил пересмотреть основания для ареста предпринимателей

Поручения касаются декриминализации отдельных экономических преступлений и пересмотра порогов размеров ущерба. Об этом Путин говорил на ПМЭФ, тогда он призвал власти своими руками «не подводить российский бизнес под статью».

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду обеспечить изменения в законы для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

Речь идет в том числе о деяниях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы.

Также в законодательстве необходимо пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности, говорится в поручениях. Путин поручил предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность.

Кроме того, правительство и Верховный суд должны рассмотреть возможность увеличить пороги размеров ущерба (значительного, крупного и особо крупного или иных размерных признаков) для целей квалификации преступлений экономической направленности. Речь идет в том числе о преступлениях по ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Выступая на ПМЭФ в июне, Путин предложил «аккуратный, но основательный» подход в декриминализации экономических составов, которые касаются, например, работы без лицензии или аккредитации. «Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, которые отказывают в предоставлении таких лицензий», — сказал он.

Путин заявил, что в этих случаях российские государственные органы «не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью».

Глава государства также выступил за пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия. По словам Путина, часто нормы принимаются там, где нет объективной необходимости. Он также обратил внимание, что в России, несмотря на инфляцию, давно не менялись параметры крупного и особо крупного ущерба.

В марте Путин подписал закон, согласно которому следователи могут возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.

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