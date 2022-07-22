Spiegel: соседи нашли в мусорном баке Шольца секретные документы о G7

В СМИ подчеркивается, что министр образования Брандербурга Бритта Эрнст наряду с черновиками своих речей и другими документами, связанными с ее рабочими обязанностями, выбросила в мусор памятку с характеристиками лидеров стран G7 и их жен. Данной бумаге, составленной в министерстве иностранных дел Германии, был присвоен гриф «секретно — только для служебного пользования».
«При обращении с секретной документацией действуют строгие правила… при наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», — заметило издание.
Журнал обратился к самому Шольцу и его супруге за комментарием по поводу данного инцидента, однако ни ведомство канцлера, ни министерство образования Бранденбурга ответа не предоставили.