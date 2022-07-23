Глава МИД Венгрии заявил, что Европа противоречит сама себе по газу

Предложение ЕК сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов, указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Москве. Его слова приводит издание Index.
Сийярто прибыл в Россию 21 июля, после того как венгерские власти ввели чрезвычайное положение в энергетике и решили закупить 700 млн куб. м газа дополнительно к объемам по контрактам.
Он отметил, что закупки газа «не идеологический вопрос, а физический»: наступает отопительный сезон — «и политикам бесполезно говорить, что газ есть, когда его нет».
На этой неделе Еврокомиссия предложила сократить использование газа на 15% с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го из-за опасений прекращения поставок со стороны России. Против этого уже возразили Испания, Греция и Португалия.
«Картинка, человек изображен и внизу подпись: “Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места”. И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете», — сказал Владимир Путин.