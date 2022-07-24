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01:47 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД ФРГ признала трудности с круговыми поставками танков Украине

БЕРЛИН, 23 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Украине, о чем ФРГ ранее договаривалась с Польшей.

Источник: РИА "Новости"

Слова Бербок прозвучали на фоне обвинений польской стороны: заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью журналу Spiegel заявил, что обещания Германии касательно кругового обмена танками «оказались обманным маневром».

«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», — сказала Бербок в интервью таблоиду Bild.

По словам министра, круговые поставки танков «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось». Комментируя слова польской стороны, Бербок отметила, что «в такой ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей».

По ее словам, изначально было ясно, что танки нельзя заменить «одним щелчком пальца».

Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение. Польша уже не впервые критикует ФРГ за якобы нарушенное обещание по поставкам танков: ранее с подобным заявлением выступил на Давосском форуме президент Польши Анджей Дуда.

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