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21:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган обвинил Грецию в намеренном нарушении Лозаннского мирного договора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора. По его словам, нарушения касаются прав турецкого нацменьшинства.

Источник: AP 2022

«Турция, приближаясь уверенными шагами к 100-й годовщине создания Турецкой Республики и подписания Лозаннского договора, которые будут отмечаться в 2023 году, также продолжает укреплять свою позицию в региональных и глобальных вопросах», — заявил Эрдоган в своем послании по случаю 99-й годовщины подписания Лозаннского мирного договора (цитата по агентству Anadolu).

Эрдоган также напомнил о том, что благодаря Лозаннскому мирному договору удалось обозначить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, а также подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции. Президент добавил, что за прошедшие 99 лет Турция тщательно выполняла свои обязательства в рамках этого документа.

По его словам, Анкара не может смириться с тем фактом, что Греция, нарушая положения документа, противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям.

«Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа», — заключил президент.

Это не первый случай, когда президент Турции предъявляет претензии греческой стороне. 9 июня господин Эрдоган потребовал от Греции демилитаризировать острова в Эгейском море и пригрозил ответными мерами.

Греция и Турция с 1970-х годов ведут споры по поводу суверенитета и смежных прав в регионе Эгейского моря. Они в том числе касаются демилитаризованного статуса некоторых греческих островов и неопределенного суверенитета островов.

Ксения Аскерова

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