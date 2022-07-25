Большинство немцев стали быстрее и реже мыться ради экономии На такой шаг в основном пошли сторонники "зеленых"
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
08:34 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ. Власти обоих регионов также сообщали, что референдум состоится осенью 2022 года.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, велика вероятность проведения референдума синхронно в обоих регионах, так как безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.

«Я думаю, вполне может быть (проведен в один день). Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью», — сказал Рогов РИА Новости.

Он добавил, что недавно решением главы администрации также сформирована избирательная комиссия в Энергодаре.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

 'Необратимые последствия'. Над Европой нависла новая угроза
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Запорожье назвали примерные сроки референдума
Военные ЛНР освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ
В СК заявили об уничтожении более 7 тысяч гражданских объектов
Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича обвинили в «сдаче юга»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь