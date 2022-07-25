Власти Запорожья назвали примерные сроки референдума о статусе региона

Ранее администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу присоединения к РФ. Власти обоих регионов также сообщали, что референдум состоится осенью 2022 года.
«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, велика вероятность проведения референдума синхронно в обоих регионах, так как безопасность будет обеспечена благодаря успехам на линии боевого соприкосновения.
«Я думаю, вполне может быть (проведен в один день). Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью», — сказал Рогов РИА Новости.
Он добавил, что недавно решением главы администрации также сформирована избирательная комиссия в Энергодаре.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.