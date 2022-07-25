Популяция тигров в дикой природе в 1,5 раза больше, чем думали За семь лет появилось почти 2000 новых особей
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
12Природные пожары в Европе
Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: © РИА Новости

В России ввели уголовную ответственность за езду без прав

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России с сегодняшнего дня действует уголовная ответственность за езду после лишения прав.

Источник: © РИА Новости

Вступила в силу статья уголовного кодекса 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Ответственность ввели за управление механическим транспортным средством водителем, которого лишили права управления и подвергли административному наказанию за такое же правонарушение.

Кроме того, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Кроме того, если транспортное средство находится в собственности водителя, предусмотрена конфискация.

Сегодня также вступила в силу часть 4 статьи 12.7 КоАП, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав, если такое действие не содержит признаков уголовного преступления.

За это может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Необратимые последствия'. Над Европой нависла новая угроза
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь