10:41 (мск), источник: © РИА Новости
В России ввели уголовную ответственность за езду без прав
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России с сегодняшнего дня действует уголовная ответственность за езду после лишения прав.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вступила в силу статья уголовного кодекса 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Ответственность ввели за управление механическим транспортным средством водителем, которого лишили права управления и подвергли административному наказанию за такое же правонарушение.
Кроме того, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
Кроме того, если транспортное средство находится в собственности водителя, предусмотрена конфискация.
Сегодня также вступила в силу часть 4 статьи 12.7 КоАП, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав, если такое действие не содержит признаков уголовного преступления.
За это может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов.