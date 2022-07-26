Москва допустила прекращение выдачи шенгенских виз для россиян

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам», — сказал он, добавив, что большинство подобных заявлений делаются «одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами».
При этом дипломат подчеркнул, что Москва уже видит фактически полную приостановку оформления виз россиянам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. «Даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — отметил Волынкин.
В июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года. В сообщении ведомства европейской страны говорится, что принятое после после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу россиянам и белорусам виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта.