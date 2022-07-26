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07:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва допустила прекращение выдачи шенгенских виз для россиян

Москва в свете действий Запада допускает сценарий, при котором гражданам РФ прекратят выдавать шенгенские визы. Об этом заявил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Источник: Reuters

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам», — сказал он, добавив, что большинство подобных заявлений делаются «одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами».

При этом дипломат подчеркнул, что Москва уже видит фактически полную приостановку оформления виз россиянам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. «Даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — отметил Волынкин.

В июне Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года. В сообщении ведомства европейской страны говорится, что принятое после после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу россиянам и белорусам виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта.

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