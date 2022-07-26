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08:24 (мск), источник: Вечерняя Москва

Володин объяснил, почему доллар начал терять свои позиции

Американский доллар начал терять позиции из-за отсутствия материального обеспечения, геополитических перемен и политики Вашингтона. Об этом во вторник, 26 июля, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

— Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. После выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар перестал быть привязан к золоту. Американский печатный станок ничем не сдерживается, — сказал он.

Володина добавил, что американская валюта используется как инструмент политической борьбы. Введение различных санкций и ограничений на проведение платежей отражается на других странах, которые теряют уверенность в сохранности своих средств.

Кроме того, политик отметил, что история циклична и периодически идет смена мировой валюты. Так, сперва мир платил португальским реалом, затем французским франком, английским фунтом и сегодня американским долларом.

Спикер Госдумы предположил, что на смену американской валюте в скором времени может прийти что-то новое. По его словам, это вряд ли будет евро. Скорее всего заменой станет валюта «государства с суверенными экономикой», отметил политик в своем Telegram-канале.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и страны африканского региона проводят последовательную работу по уменьшению доли доллара во взаимной торговле. Он добавил, что Москва выступает за создание финансовой системы, защищенной от воздействия со стороны «недружественных» государств.

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