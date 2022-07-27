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02:24 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США могут повторить судьбу СССР

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, выступивший во вторник с речью в Вашингтоне.

Источник: AP 2022

«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — заявил предыдущий американский лидер, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с ним оппонентами в лице лидеров Демократической партии. Являющийся республиканцем Трамп назвал при этом в качестве одной из таких угрожающих США в целом фигур демократку Нэнси Пелоси. Она занимает пост спикера Палаты представителей Конгресса — третий по значимости в американской государственной иерархии.

В связи с этим бывший президент США пообещал продолжать заниматься политической деятельностью.

«Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», — полагает Трамп.

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