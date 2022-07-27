Трамп заявил, что США могут повторить судьбу СССР

«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — заявил предыдущий американский лидер, комментируя продолжающиеся попытки сведения политических счетов с ним оппонентами в лице лидеров Демократической партии. Являющийся республиканцем Трамп назвал при этом в качестве одной из таких угрожающих США в целом фигур демократку Нэнси Пелоси. Она занимает пост спикера Палаты представителей Конгресса — третий по значимости в американской государственной иерархии.
«Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», — полагает Трамп.