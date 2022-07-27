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17:36 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал он в Telegram-канале.

В июне глава ДНР отмечал, что Украина может в скором времени исчезнуть с карты мира как независимое государство.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

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