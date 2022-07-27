Кадыров назвал Соединенные Штаты «матерью агрессии и международного терроризма»

Он подчеркнул, что в отличие от России, где иноагентами признаны примерно полторы сотни физических и юридических лиц, в США их 1700. Также чиновник указал на то, что в Америке до сих пор действует смертная казнь. Кроме этого глава региона упомянул не менее 200 биолабораторий.
«Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров.
В конце он припомнил, что на сегодняшний день США являются единственной страной, которая использовала ядерное оружие в войне.
Ранее Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за эффективное решение имеющих важное государственное значение задач.