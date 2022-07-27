Ученые: рыбки данио могут восстанавливать поврежденное сердце В будущем исследователи надеются помочь людям, пережившим сердечный приступ
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
21:49 (мск), источник: Газета.Ру

Кадыров назвал Соединенные Штаты «матерью агрессии и международного терроризма»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к статистике и назвал Соединенные Штаты «матерью агрессии и международного терроризма».

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что в отличие от России, где иноагентами признаны примерно полторы сотни физических и юридических лиц, в США их 1700. Также чиновник указал на то, что в Америке до сих пор действует смертная казнь. Кроме этого глава региона упомянул не менее 200 биолабораторий.

«Соединенные Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма», — написал Кадыров.

В конце он припомнил, что на сегодняшний день США являются единственной страной, которая использовала ядерное оружие в войне.

Ранее Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за эффективное решение имеющих важное государственное значение задач.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Звезда «Универа» заключил мировое соглашение с бывшей женой по делу об алиментах
В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь