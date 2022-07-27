21:57 (мск), источник: Известия
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
США направили предложение России произвести обмен Бута на Уилана и Грайнер, сообщают СМИ.
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В мае представитель Общественной наблюдательной комиссии Московской области сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.
Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.
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