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21:57 (мск), источник: Известия

США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

США направили предложение России произвести обмен Бута на Уилана и Грайнер, сообщают СМИ.

Источник: Reuters

В мае представитель Общественной наблюдательной комиссии Московской области сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.

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