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04:21 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к любым военным столкновениям с США

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. КНДР «полностью готова к любым военным столкновениям с США». Об этом, как сообщило в четверг агентство Yonhap, заявил лидер страны Ким Чен Ын в своей речи по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны (1950−1953 годы), которая состоялась в среду.

Источник: Reuters

«Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян готов мобилизовать свои «ядерные средства сдерживания» в случае необходимости. Лидер КНДР добавил, что если «США продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы народной республики и посягать на ее безопасность», это лишь вызовет «больший кризис».

Лидер КНДР также прокомментировал концепцию превентивного удара Республики Корея. «Подобная опасная попытка вызовет суровое наказание и приведет к краху режима [президента] Юн Сок Еля и его армии. Если режим и бандиты из военных кругов считают, что могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной силы с помощью превентивного применения определенных военных средств или методов, они ошибаются», — отметил лидер КНДР.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.

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