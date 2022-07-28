Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к любым военным столкновениям с США

«Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян готов мобилизовать свои «ядерные средства сдерживания» в случае необходимости. Лидер КНДР добавил, что если «США продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы народной республики и посягать на ее безопасность», это лишь вызовет «больший кризис».
Лидер КНДР также прокомментировал концепцию превентивного удара Республики Корея. «Подобная опасная попытка вызовет суровое наказание и приведет к краху режима [президента] Юн Сок Еля и его армии. Если режим и бандиты из военных кругов считают, что могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной силы с помощью превентивного применения определенных военных средств или методов, они ошибаются», — отметил лидер КНДР.
Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.
Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.