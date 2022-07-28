Зеленский назвал Украину законной наследницей Киевской Руси

Во время поздравления он стоял на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
«Мы — не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина. — Ред.) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — заявил киевский лидер.
День украинской государственности впервые отмечается на Украине 28 июля 2022 текущего года. Праздник утвержден по инициативе главы государства в 2021 году и отмечается в День крещения Руси (на Украине этот день переименован в День крещения Киевской Руси — Украины. — Ред.).