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12:46 (мск), источник: Известия

Зеленский назвал Украину законной наследницей Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 июля, в своем видеообращении в честь Дня украинской государственности назвал Украину единственной и законной наследницей Киевской Руси.

Источник: Reuters

Во время поздравления он стоял на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

«Мы — не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина. — Ред.) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — заявил киевский лидер.

День украинской государственности впервые отмечается на Украине 28 июля 2022 текущего года. Праздник утвержден по инициативе главы государства в 2021 году и отмечается в День крещения Руси (на Украине этот день переименован в День крещения Киевской Руси — Украины. — Ред.).

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