Ученые определили безопасную высоту прыжков в воду Американские ученые исследовали ныряние человека в разных позах и сравнили его с нырянием животных
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
Спецоперация на Украине
13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу

Россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Его слова приводит портал ERR.

Источник: Reuters

По его словам, Эстония разработает и внесет соответствующее предложение. Он объяснил инициативу тем, что даже после прекращения выдачи виз со стороны Эстонии российские граждане продолжают пребывать в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны.

«В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений», — сказал глава дипведомства.

Он также отметил, что в республике следует обратиться к принятому в Латвии правилу, согласно которому при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине. «Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации», — заявил Рейнсалу.

Министр также выступил с предложением аннулировать выданные ранее эстонские визы, которые еще продолжают действовать. Он подчеркнул, что государство выдало россиянам более 50 тысяч действующих шенгенских виз. «И это слишком много», — заключил Рейнсалу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лавров назвал следующую цель агрессии Запада
Зеленский определил срок возвращения перешедших под контроль России территорий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь