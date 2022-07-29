13:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу
Россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Его слова приводит портал ERR.
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По его словам, Эстония разработает и внесет соответствующее предложение. Он объяснил инициативу тем, что даже после прекращения выдачи виз со стороны Эстонии российские граждане продолжают пребывать в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны.
«В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений», — сказал глава дипведомства.
Он также отметил, что в республике следует обратиться к принятому в Латвии правилу, согласно которому при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине. «Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации», — заявил Рейнсалу.
Министр также выступил с предложением аннулировать выданные ранее эстонские визы, которые еще продолжают действовать. Он подчеркнул, что государство выдало россиянам более 50 тысяч действующих шенгенских виз. «И это слишком много», — заключил Рейнсалу.