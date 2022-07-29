Путин поручил заняться строительством медцентров в Мариуполе и Донецке

«Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке — перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий», — сказал глава государства.
«Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса. Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе — что касается многопрофильного медицинского центра — это можно сделать с ФМБА», — добавил Путин.
Президент отметил, что он говорил с руководством ФМБА, и «они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утвержденные».