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14:13 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Путин поручил заняться строительством медцентров в Мариуполе и Донецке

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным выразил надежду, что в течение пары лет в Мариуполе будет построен многопрофильный медицинский центр, а в Донецке — перинатальный.

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Источник: Недвижимость РИА Новости

«Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке — перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий», — сказал глава государства.

«Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса. Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе — что касается многопрофильного медицинского центра — это можно сделать с ФМБА», — добавил Путин.

Президент отметил, что он говорил с руководством ФМБА, и «они готовы, у них есть, как вы знаете, соответствующие планы, заранее утвержденные».

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