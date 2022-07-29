Глава комитета Бундестага по энергетике выступил за эксплуатацию «Северного потока — 2»

«В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остается российским. В этом смысле вопрос о “Северном потоке — 2” имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи “Северного потока — 2”, то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — сказал Эрнст, являющийся представителем Левой партии.
Правительство ФРГ в последние недели несколько раз сообщало, что использование «Северного потока — 2» не планируется, так как трубопровод не прошел сертификацию.
Эрнст выступил против специальной военной операции России на Украине, однако заявил, что вопрос обеспечения газом в данной ситуации должен быть вынесен за скобки. «Нужно использовать все, чтобы обеспечить газоснабжение. Это должно быть главной целью федерального правительства [ФРГ]», — отметил политик. «Если [министр по делам экономики и защиты климата] Роберт Хабек настаивает на том, чтобы Россия выполняла контракты, то это говорит о том, что газ нужен. И все равно, по какому каналу он доставляется», — добавил глава комитета.
Представитель Левой партии также предположил, что полное отсутствие газа может стать «социальной взрывчаткой» в ФРГ.
«Я знаю, что многие граждане осознают это и хотят решения этого вопроса», — отметил он. «Германия должна начать с Россией переговоры о том, как будет устроено будущее энергообеспечение», — сказал политик.
О ситуации с энергоснабжением в ФРГ
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он на прошлой неделе принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока — 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу «Северный поток». С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Со среды прокачка сократилась до 20%.
ФРГ в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов.
Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Преждевременный отказ повлек бы за собой серьезные экономические потери и остановку промышленности.
Республика в настоящее время готовится экономить энергию на фоне сокращений поставок газа. Разные города предлагают свои идеи: где-то отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах, где-то решили не подсвечивать достопримечательности. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде ведомств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%.
Определенные меры также приняли в МИД ФРГ, оборонном ведомстве, министерстве здравоохранения: там устанавливают на крыши солнечные батареи и наносят на окна светоотражающие пленки, чтобы внутри зданий не было слишком жарко.
Рост цен на электроэнергию
Газета Bild со ссылкой на прогнозы германской Ассоциации жилищного хозяйства ранее сообщала, что рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется для потребителей в 2022 году более заметным, чем предполагалось ранее.
В объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год, а из четырех — €5 000.
Цены на энергоносители растут в Германии с конца прошлого года. Динамика ускорилась после начала российской специальной военной операции на Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%.