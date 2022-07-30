Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке

По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке. На месте происшествия найдены обломки боеприпасов, на некоторых остались части номеров. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.
Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.