Путин утвердит Морскую доктрину России

Путин подпишет документы 31 июля, перед началом военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
«Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3500 военнослужащих.
Ранее Путин подписал указ о проведении в день ВМФ военно-морского парада в Санкт-Петербурге, Планируется, что в этот день в 22 часа по московскому времени пройдет артиллерийский салют.
В июле стало известно, что АО «ПО “Севмаш” передало Военно-морскому флоту России исследовательскую подводную лодку “Белгород”. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отмечал, что она “открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана”.
Ранее Минобороны сообщило, что подлодки «Белгород» и «Хабаровск» станут носителями беспилотных ударных подводных систем «Посейдон». В феврале 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее успешных морских полигонных испытаниях. Подлодку «Белгород» спустили на воду в апреле 2019 г. и планировали передать ВМФ в 2020 г.