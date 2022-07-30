Украина объявила обязательную эвакуацию на подконтрольной Киеву части ДНР

«Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть… Как минимум, мы говорим про 200−220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук.
Вице-премьер добавила, что если человек все же откажется от эвакуации, то должен будет подписать документ, подтверждающий то, что он знает о последствиях такого решения и «несет персональную ответственность за свою жизнь». Известно, что эвакуация должна закончиться до зимы.
22 июля сообщалось, что Верещук рассказала о планах Украины по введению уголовной ответственности за получение паспорта России.