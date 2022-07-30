Байден снова уходит на карантин

По словам врача, после отрицательных тестов на COVID-19, которые проводились во вторник, в среду, четверг и пятницу, утренняя проверка на антиген президента в субботу утром, 30 июля, оказалась положительной.
О’Коннор добавил, что Байден «не испытывает симптомов COVID-19 и продолжает чувствовать себя довольно хорошо». Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин.
Ранее Байден после пяти дней самоизоляции из-за перенесенного коронавируса появился перед журналистами и рассказал о своем выздоровлении.
Президент поблагодарил публику и врачей, которые вели его лечение. По его словам, симптомы болезни были не столь значительны в основном благодаря сделанным ранее прививкам, и он смог работать «без передышки» на протяжении всех прошедших пяти дней.