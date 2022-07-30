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30 июля, источник: © РИА Новости

Саакашвили уходит из грузинской политики, сообщил адвокат

ТБИЛИСИ, 30 июл — РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение», заявил его адвокат Валерий Гелбахиани.

Источник: © РИА Новости

Саакашвили является основателем самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение».

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — сказал адвокат журналистам.

По его словам, «он вообще уходит из грузинской политики, не только из “Национального движения”, теперь это вопрос жизни и смерти, а не политики».

Адвокат утверждает, что «Саакашвили больше не интересна политика».

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