Награды ищут героев. Управделами президента пополняет фонд боевых орденов и медалей

Как выяснил «Ъ», в июне 2022 года управделами президента заключило сразу два контракта на закупку боевых наград: до 1 сентября Гознак должен поставить 1,2 тыс. орденов Мужества и по 10 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени с мечами (ими награждаются военнослужащие за отличия в боевых действиях) — в общей сложности на 4,6 млн руб. Также управление приобретает по 100 медалей Суворова и «За отвагу», 50 медалей Ушакова и 104 медали Жукова на 1,6 млн руб.
Это уже вторая большая закупка госнаград в текущем году, предыдущий крупный заказ управделами разместило в конце марта. Тогда Гознак подрядился изготовить 33 знака «Золотая Звезда» Героя России, семь орденов Святого Георгия четвертой степени (статут ордена предполагает, что он выдается «за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника» и «боевых и иных операций на территории других государств»), 175 орденов «За заслуги перед Отечеством» первой, второй, третьей и четвертой степени, а также 70 орденов Александра Невского, по 10 орденов Жукова и Кутузова и по 5 — Суворова и Ушакова. Также управделами заказало 5 тыс. экземпляров медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, 400 медалей «За отвагу», 2,5 тыс. медалей Суворова и 2 тыс.— Жукова, 500 медалей Нестерова и 250 — Ушакова.
В мартовскую закупку общей стоимостью 99,4 млн руб. были включены также «мирные» награды — например, ордена «Родительская слава», медали «За труды в культуре и искусстве» и «За заслуги в освоении космоса».
Согласно статистике, спрос на боевые награды со стороны Кремля в этом году существенно вырос.
Для сравнения: в 2021 году управделами разместило только один заказ на изготовление наград, причем требовалось всего пять знаков «Золотая Звезда», 50 орденов Почета и по 50 медалей Суворова, Жукова и Нестерова. В 2020 году закупки шли активнее: в течение года управделами заключило несколько контрактов на поставку в общей сложности 11 орденов «За заслуги перед Отечеством» первой степени (все — без мечей), 250 орденов Александра Невского (как правило, им награждают за заслуги в деле госстроительства) и всего два ордена Мужества. Также было заказано 1853 медали Суворова, 1395 медалей Жукова и 210 медалей Ушакова. Орден Святого Георгия не заказывался вовсе.
Отметим, Минобороны регулярно сообщает о награждении военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции, но статистика по количеству награжденных отсутствует. По данным «Ъ», звание Героя России в этом году присваивалось 56 раз — в семь раз чаще, чем за весь прошлый год. Орденом Мужества, согласно официальным публикациям, награждены 16 человек (в прошлом году было 29).
Управление делами президента заказывает госнаграды во исполнение функций по обеспечению деятельности главы государства, прокомментировала «Ъ» размещенные госзакупки пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Награды изготавливают всего два предприятия — унитарное предприятие центр «Русские ремесла» и АО «Гознак».
Тему героизма военных и его влияния на отношение россиян к спецоперации на Украине недавно обсуждали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Так, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков тогда заявил, что «культ героя глубоко укоренен в русском культурном коде», а в советское время представления о героизме стали «одной из важнейших составляющих патриотического самосознания». После развала СССР началась эрозия представлений о героизме, но теперь, по мнению Рудакова, происходит возвращение к традиционным ценностям.
Любое вручение наград — «сильный моральный стимул для военных», отмечает политолог Алексей Макаркин. Он напоминает, что массовым присвоением орденов и медалей сопровождалась российская военная операция в Грузии в 2008 году, завершившаяся признанием Абхазии и Южной Осетии, а также начавшаяся в 2015 году операция в Сирии. Причем возрожденный в 2000 году орден Святого Георгия был впервые вручен именно по итогам событий 2008 года, напоминает эксперт: его первым кавалером стал командовавший на тот момент войсками Северо-Кавказского военного округа Сергей Макаров.
Во время загрузки произошла ошибка.