В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
09:24 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — сказал Стремоусов.

По его словам, регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.

В числе приоритетов властей собеседник агентства назвал налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В США поставили Зеленского на место
В ходе 'контрнаступления' Киев теряет города
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников
В Донецке мирный житель подорвался на мине «Лепесток»
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
ВКС уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь