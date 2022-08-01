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12:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас обострения конфликта удалось избежать.

«Но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон», — добавил Песков, подчеркнув, что все права сербов должны быть соблюдены.

Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами.

После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.

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