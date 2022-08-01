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14:12 (мск), источник: РБК

Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО

Западные политики, которые ввели санкции против России, «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса. Трансляцию вел РБК.

Источник: Reuters

Путин напомнил, что западные страны ввели ограничения для работы российских металлургов на внешних рынках и запрет на покупку некоторых компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката и стальных листов.

По его словам, эти меры были приняты «в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике».

Так, при введении санкций на Западе не брали в расчет «даже очевидные последствия», такие как рост стоимости стройматериалов на мировом рынке и «подстегивание мировой инфляции в целом», отметил президент.

Такая же ситуация складывается и в энергетике, продолжил он. «Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — заявил Путин.

По его словам, об этих принципах ряду западных партнеров «и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».

Что касается санкций на работу российских металлургов, то они являются «откровенным проявлением недобросовестной конкуренции», отметил президент.

Он считает, что с помощью таких мер западные страны пытаются «сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу».

О том, что санкции против российских металлургов не соответствуют нормам ВТО, Путин говорил еще в апреле. На фоне ограничительных мер президент поручил правительству подготовить обновленную стратегию действий России во Всемирной торговой организации.

При этом выходить из нее страна не собирается, заявили в МИДе. Такой шаг не принесет «никаких дивидендов» российской экономике, и стал бы плохим сигналом для мирового сообщества и «подарком недругам», отметил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский.

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