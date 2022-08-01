Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО

Путин напомнил, что западные страны ввели ограничения для работы российских металлургов на внешних рынках и запрет на покупку некоторых компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката и стальных листов.
Так, при введении санкций на Западе не брали в расчет «даже очевидные последствия», такие как рост стоимости стройматериалов на мировом рынке и «подстегивание мировой инфляции в целом», отметил президент.
Такая же ситуация складывается и в энергетике, продолжил он. «Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку», — заявил Путин.
По его словам, об этих принципах ряду западных партнеров «и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».
Он считает, что с помощью таких мер западные страны пытаются «сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу».
О том, что санкции против российских металлургов не соответствуют нормам ВТО, Путин говорил еще в апреле. На фоне ограничительных мер президент поручил правительству подготовить обновленную стратегию действий России во Всемирной торговой организации.
При этом выходить из нее страна не собирается, заявили в МИДе. Такой шаг не принесет «никаких дивидендов» российской экономике, и стал бы плохим сигналом для мирового сообщества и «подарком недругам», отметил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский.