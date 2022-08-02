Зеленский попросил изучить петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Ранее необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника, а другая — о его замене на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х.
«В данном случае памятник Екатерине II… установлен в соответствии с решением Одесского городского совета… Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — говорится в ответе на сайте Зеленского.
В обращении к местным властям он также отметил важность «защиты национальных интересов», проработку вопросов «очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».