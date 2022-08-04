Ученые рассказали о расположенной недалеко от Земли экзопланете Предварительные сообщения о находке сделали в мае этого года, и только сейчас ученые поделились результатами ее изучения
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
Спецоперация на Украине
10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы к российским миротворцам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер. Он заявил, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения. По словам армянского премьера, события в Карабахе «вызывают ряд вопросов» у армянского руководства к российскому военному контингенту.

Источник: AP 2022

«Присутствие и деятельность российского миротворческого контингента — ключевой фактор для обеспечения безопасности армян Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. — “Ъ”). Мы высоко оцениваем усилия РФ по обеспечению безопасности и стабильности в нашем регионе», — сказал армянский премьер на заседании правительства. Он отметил, что «в этих условиях возникает острая необходимость уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе».

«И необходимость была с самого начала. Но этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат миротворческого контингента, в то время как Армения подписала. Ожидаем, что, подписанный в двустороннем формате, этот мандат будет действовать в полном формате», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, «для полной реализации миротворческого мандата» достаточно подписей Еревана и Москвы. Он предложил принять меры для международного утверждения этого мандата или наделить миротворцев «более широким международным мандатом».

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев также высказал претензии российскому Минобороны. Он заявил, что ведомство не выполнило обещание, согласно которому, в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года, армянские военные должны были покинуть Нагорный Карабах, однако этого не было сделано.

Вчера, 3 августа, в районе Лачинского коридора, дороги, связывающей Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), вспыхнули бои. Поводом стало требование Баку к армянам Карабаха покинуть эту трассу и начать пользоваться новой, которую Азербайджан проложил специально для связи с Арменией. Армяне дали понять, что не выполнят эти требования, после чего Азербайджан объявил о начале военной операции «Возмездие», а НКР — о частичной мобилизации.

 Пентагон обвинил Шойгу во лжи после его слов о HIMARS
Трамп предрек США большие проблемы из-за визита Пелоси на Тайвань
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта