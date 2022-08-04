Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы к российским миротворцам

«Присутствие и деятельность российского миротворческого контингента — ключевой фактор для обеспечения безопасности армян Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. — “Ъ”). Мы высоко оцениваем усилия РФ по обеспечению безопасности и стабильности в нашем регионе», — сказал армянский премьер на заседании правительства. Он отметил, что «в этих условиях возникает острая необходимость уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе».
«И необходимость была с самого начала. Но этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат миротворческого контингента, в то время как Армения подписала. Ожидаем, что, подписанный в двустороннем формате, этот мандат будет действовать в полном формате», — сказал Никол Пашинян.
По его словам, «для полной реализации миротворческого мандата» достаточно подписей Еревана и Москвы. Он предложил принять меры для международного утверждения этого мандата или наделить миротворцев «более широким международным мандатом».
В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев также высказал претензии российскому Минобороны. Он заявил, что ведомство не выполнило обещание, согласно которому, в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года, армянские военные должны были покинуть Нагорный Карабах, однако этого не было сделано.
Вчера, 3 августа, в районе Лачинского коридора, дороги, связывающей Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), вспыхнули бои. Поводом стало требование Баку к армянам Карабаха покинуть эту трассу и начать пользоваться новой, которую Азербайджан проложил специально для связи с Арменией. Армяне дали понять, что не выполнят эти требования, после чего Азербайджан объявил о начале военной операции «Возмездие», а НКР — о частичной мобилизации.