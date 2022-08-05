Зеленский уличил ЕС в искусственной задержке €8 млрд помощи для Украины

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. €8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — добавил Зеленский.
Как отметил президент Украины, сложно сказать, какое объяснение проблем с траншем финансовой помощи будет хуже для Киева на фоне продолжения кризиса на территории государства.
«Какая европейская страна сейчас тормозит это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка, и что она будет исправлена», — заключил Зеленский.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз намерен сформировать новый пакет финансовой помощи Украине лишь к сентябрю.