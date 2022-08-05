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13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Николаевский губернатор заявил о «закрытии» областного центра на выходные

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Николаев на юге Украины «закрывают» на выходные, вводится комендантский час, сообщил в пятницу губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«На выходные город будет закрыт. Все находятся дома… Мы работаем и по коллаборантам в том числе… Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо», — заявил Ким в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. Тогда подконтрольные Киеву власти планировали «мероприятия по комендантскому часу, обработке», в ходе которых они «закроют город на несколько дней» и «пойдут по домам и отработают нехороших людей». Впоследствии Ким заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.

Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.

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