Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

«6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня — Нагасаки: города, не представляющие никакой угрозы. Он добавил, что затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина.
«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран», — добавил Володин.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.