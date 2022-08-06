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09:16 (мск), источник: © РИА Новости

Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан.

Источник: © РИА Новости

«6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня — Нагасаки: города, не представляющие никакой угрозы. Он добавил, что затем были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина.

«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран», — добавил Володин.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.

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