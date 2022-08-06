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Спецоперация на Украине
21:54 (мск), источник: © РИА Новости

Полянский указал генсеку ООН, что тот не упомянул, кто бомбил Хиросиму

ООН, 6 авг — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рекомендовал генеральному секретарю организации назвать виновного в атомной бомбардировке Хиросимы. Об этом он написал в Twitter.

Источник: Reuters

В субботу Антониу Гутерреш принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Генсек призвал никогда не забывать о трагедии и заявил, что «ядерному оружию нет места на нашей планете».

Он также упомянул спецоперацию России на Украине, но при этом ни слова не сказал о США — единственном государстве, сбросившим ядерные бомбы на города.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — отметил Полянский.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек (из 350-тысячного населения), в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят Церемонии мира.

На месте падения бомбы в Хиросиме сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, где хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

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