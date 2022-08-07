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07:44 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В поздравлении с Днем железнодорожника он отметил, что эта отрасль в России имеет огромный потенциал для качественного роста, будет наращиваться пропускная способность магистралей.

Источник: © РИА Новости

«Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба», — сказал Путин.

По его словам, все эти проекты крайне значимы для экономики страны, создания современных транспортных логистических коридоров, новых туристических маршрутов и загрузки смежных отраслей.

«И, конечно, важнейшая задача — обновление железнодорожного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счет широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые, подчеркиваю, должны базироваться на отечественных технологиях и решениях», — подчеркнул Путин.

«Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремленность позволят добиться успехов в реализации всех этих планов. Еще раз поздравляю вас с Днем железнодорожника, желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», — обратился президент к представителям отрасли.

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