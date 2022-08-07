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Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к южным портам
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В поздравлении с Днем железнодорожника он отметил, что эта отрасль в России имеет огромный потенциал для качественного роста, будет наращиваться пропускная способность магистралей.