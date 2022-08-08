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11:14 (мск), источник: РБК

Медведев назвал целью Запада «уничтожение России»

Медведев сравнил события на Украине с Грузией в 2008 году. По его словам, как и в случае с Тбилиси, Вашингтон «сознательно укрепляет» у Киева «чувство безнаказанности» и «накачивает его оружием».

Источник: РИА "Новости"

США готовили Вооруженные силы Грузии и подталкивали тогдашнего президента Михаила Саакашвили к конфликту в Южной Осетии в 2008 году, а теперь ведут такую же «провокационную, преступную политику» и на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, разница в том, что теперь эта политика проводится «при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза». А цель, как заявил Медведев, преследуется та же.

Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад.

Дмитрий Медведев

По словам замглавы Совета безопасности, как и в случае с Грузией, Вашингтон «сознательно укреплял у Киева чувство безнаказанности, накачивал его оружием, поощрял убийства мирных жителей Донбасса». «И сейчас продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать», — заявил он.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в августе 2008 года. В ночь на 8 августа Грузия ввела в регион войска с целью вернуть его в состав своей территории. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру», заявив, что российские военные будут проводить миротворческую миссию и защищать мирное население.

Противостояние продолжалось пять дней. Грузинских военных вытеснили с территории Южной Осетии, после чего операция была прекращена. Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Виктория Полякова

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